Октябрь, 05 в 14:03

В Харьковской области фермеры-коллаборанты передавали российским оккупантам 70% собранного урожая.

Собственницей нескольких сельхозпредприятий на территории Шевченковского общества оказалась депутат от запрещенной политической партии ОПЗЖ.

– Она добровольно передавала захватчикам сельскохозяйственную продукцию и горючее, а также предоставляла собственные помещения для размещения военных формирований и военной техники государства-агрессора, – сообщили в СБУ.

Вместо этого оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом.

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– Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого “союза производителей сельскохозяйственной продукции” и санкционировали взять под свое “внешнее управление” активы других хозяйств, – говорится в сообщении.

В августе женщина передала оккупантам 250 тонн семян подсолнуха из урожая прошлого года, сразу вывезенных на территорию РФ.

Сотрудники СБУ задержали вражескую приспешницу после деоккупации территории Шевченковской общины. Ей сообщено о подозрении по статье Пособничество государству-агрессору.

Фото: Харьковская областная прокуратура