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Факти / Україна

Передавала ворогу 70% зібраного врожаю: на Харківщині викрили фермерку й депутатку ОПЗЖ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Передавала ворогу 70% зібраного врожаю: на Харківщині викрили фермерку й депутатку ОПЗЖ

На Харківщині фермери-колаборанти передавали російським окупантам 70% зібраного врожаю.

Власницею кількох сільгосппідприємств на території Шевченківської громади виявилася депутатка від забороненої нині політичної партії ОПЗЖ.

– Вона добровільно передавала загарбникам сільськогосподарську продукцію та пальне, а також надавала власні приміщення для розташування військових формувань і військової техніки держави-агресора, – повідомили в СБУ.

Натомість окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом.

Зараз дивляться

– Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої “спілки виробників сільськогосподарської продукції” та санкціонували взяти під своє “зовнішнє управління” активи інших господарств, – йдеться у повідомленні.

У серпні жінка передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику з врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію РФ.

Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади. Їй повідомлено про підозру статтею Пособництво державі-агресору.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: СБУ
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