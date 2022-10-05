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Факты / Україна

Украина готова к отопительному сезону на 90% — Шмыгаль

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

К отопительному сезону готово почти 90% жилых домов и тепловых сетей.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что окончание подготовки к отопительному сезону – задача номер один для правительства.

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— Несмотря на все вызовы, совместно с местными властями и всеми другими службами, мы делаем все, чтобы обеспечить тепло, свет и воду в домах украинцев. Пока состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%, – говорит Шмыгаль.

По его словам, уже в ближайшее время показатель готовности будет составлять 100% в тех регионах, где сейчас нет активных боевых действий.

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