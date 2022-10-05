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Факти / Україна

Україна готова до опалювального сезону на 90% – Шмигаль

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

До опалювального сезону готові майже 90% житлових будинків і теплових мереж.

Про це під час засідання Кабміну заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що закінчення підготовки до опалювального сезону – завдання номер один для уряду.

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– Незважаючи на всі виклики, спільно із місцевою владою та усіма іншими службами, ми робимо все, щоб забезпечити тепло, світло та воду в будинках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо майже у 90%, – говорить Шмигаль.

За його словами, вже найближчим часом показник готовності становитиме 100% у тих регіонах, де зараз не має активних бойових дій.

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