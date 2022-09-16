Сентябрь, 16 в 13:15

В условиях полномасштабной войны предстоящая зима может быть самой тяжелой за все годы независимости Украины, о чем неоднократно предупреждали представители украинской власти.

Среди причин – разрушенная и оккупированная войсками РФ критическая инфраструктура, трудности с накоплением энергоресурсов в условиях войны, масштабный энергетический кризис в Европе, спровоцированный Россией, который привел к значительному подорожанию энергоносителей (в частности, газа).

Не исключены и дальнейшие ракетные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

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– Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск – это террористические акты РФ против критической инфраструктуры, — подчеркивал в конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Факты ICTV пообщались с экспертами и рассказывают, следует ли ожидать роста коммунальных тарифов во время отопительного сезона 2022-2023 годов, а также будет ли тепло в домах украинцев зимой.

Заморожены тарифы, но не все

Из-за войны многие украинцы потеряли источник доходов, в связи с чем не всегда имеют возможность платить за коммунальные услуги. Власти решили пойти на уступки и заморозили тарифы на некоторые услуги.

Так, в конце июля Верховная Рада приняла правительственный закон № 7427, которым вводится мораторий на повышение тарифов на:

• тепловую энергию (ее производство, транспортировку), на услуги по ее снабжению, а также на снабжение горячей водой;

• услуги по распределению природного газа;

• стоимость природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии для населения (тариф не может быть выше стоимости “голубого топлива” по состоянию на 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны).

Заморозка тарифов на указанные коммунальные услуги вводится на период действия военного положения в Украине и шесть месяцев после его завершения. Разницу в тарифах поставщикам будет платить государство.

В этот же период поставщикам природного газа запрещено осуществлять принуждение бытовых потребителей к уплате задолженности.

Закон уже подписал президент Владимир Зеленский. Так что можно ожидать, что тарифы на централизованное отопление, горячую воду и газ будут оставаться неизменными в течение этого отопительного сезона.

Еще в июле прошлого года полномочия по регулированию деятельности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) были переданы органам местного самоуправления. То есть местные власти оказывали непосредственное влияние на формирование тарифов на отопление, и они отличаются в разных регионах Украины.

Что касается газа, то около 98% бытовых потребителей сейчас являются клиентами госкомпании НАК Нафтогаз Украины как поставщика последней надежды. С 1 мая миллионы домохозяйств автоматически были переведены к этому поставщику и получают газ по фиксированному тарифу 7,96 грн за кубометр.

Согласно данным информационно-консультационного центра ГазПравда, еще ряд поставщиков предлагают тариф от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей зафиксированы правительством на уровне:

• 1,44 грн/кВт-час – при потреблении до 250 кВт-ч электричества в месяц;

• 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 250 кВт-ч в месяц.

То есть тарифы зависят от месячных объемов потребления. В апреле Кабинет министров постановлением № 453 продлил их действие до 31 октября 2022 года. Пока неизвестно, продолжит ли правительство действие фиксированных тарифов и дальше.

Тарифы на централизованное водоснабжение (холодную воду) и водоотвод устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по согласованию с органами местного самоуправления. В последний раз эти тарифы выросли с 1 января 2022 года после того, как в конце декабря НКРЭКУ утвердила новые цены для 45 водоканалов.

Тарифы устанавливаются отдельно на водоснабжение и отдельно – на водоотвод. Причем они разные в разных областях Украины. К примеру, в Киеве кубометр воды стоит 16,164 грн, а тариф на водоотвод составляет 14,22 грн за кубометр.

В Виннице тариф на холодную воду установлен на уровне 15,744 грн за кубометр, а на водоотвод – 9,876 грн.

Что будет с тарифами зимой – прогнозы экспертов

Эксперт по ЖКУ, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Фактам ICTV обратил внимание на то, что власти зафиксировали только четыре коммунальных тарифа: горячее водоснабжение, отопление, стоимость газа и транспортировку газа. Эксперт не исключает, что цены на другие услуги могут меняться: в частности, на электроэнергию и холодную воду.

– Например, электроэнергия зафиксирована постановлением, действующим до 31 октября 2022 года. Потом неизвестно, какая там будет ситуация. Тарифы по водоснабжению и водоотводу не подпадают под этот закон (о моратории на повышение, — Ред.) и могут быть по факту повышены. Но при этом необходимо принятие решения органами местного самоуправления, – объяснил Олег Попенко.

По его словам, может возрасти и тариф на вывоз твердых бытовых отходов из-за подорожания горюче-смазочных материалов.

– Этот тариф поднимается. Насколько я знаю, его уже подняли в Вышгороде. Некоторые органы местного самоуправления планируют поднять этот тариф. Это связано с тем, что составляющая тарифа где-то до 50% состоит из горюче-смазочных материалов, стоимость которых выросла, — отметил Попенко.

Что касается обслуживания многоквартирных домов, то в этом случае решение о повышении тарифа принимают совладельцы многоквартирных домов на общем собрании.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что тарифы в течение отопительного сезона не будут расти. В том числе и те, которые не зафиксированы законом о моратории.

– Невозможен (рост тарифов, — Ред.). Здесь не будет ничего меняться с политической точки зрения. Никто не будет рисковать такими вещами. Скорее, могут быть веерные отключения, чем изменение тарифов, — подчеркнул он.

Очень тяжелая зима: будет ли тепло в домах украинцев

Как известно, Кабинет министров еще в начале лета создал штаб для подготовки к зиме в условиях войны. Его возглавляет министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Были определены объемы энергоресурсов, которые нужно накопить до старта отопительного сезона: не менее 19 млрд куб. м газа и 2,5 млн тонн угля. По состоянию на 14 сентября в газовые хранилища Украины было закачано более 13,2 млрд кубометров газа. До 1 октября в Кабмине обещают накопить 14,5-15 млрд кубов. В частности, есть договоренности с США о предоставлении 2 млрд кубов газа.

Кроме того, Украина уже имеет 2,2 млн тонн угля, а к началу отопительного сезона объемы могут достигнуть 2,5 млн тонн.

Параллельно закуплено около 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около 100 электростанций.

В то же время, эксперты, с которыми пообщались Факты ICTV, предупреждают, что поводов для особого оптимизма нет, и зима будет очень сложной.

Так, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко обратил внимание на сложную ситуацию с накоплением энергоресурсов, в частности газа. Ведь уровень накопления “голубого топлива” в хранилищах пока далек от показателя 19 млрд куб. м.

По словам эксперта, сложна ситуация и с углем, поскольку его меньше на складах, чем должно быть по нормативам. Кроме того, российские войска оккупировали Запорожскую АЭС и пытаются отсоединить станцию от энергосети Украины.

– Поэтому ситуация с большинством энергоресурсов у нас будет очень сложной. То, что у нас, например, электроэнергия будет в дефиците, я в этом уверен, и мы будем вынуждены закупать ее за границей. С газом, по той стоимости, которая есть на сегодняшний день, покупать его физически невозможно. Тех средств, которые нам предоставили Норвегия и Канада на закупку газа, хватит нам на три дня, — заявил Попенко.

Как известно, Норвегия решила выделить $200 млн на обеспечение Украины природным газом во время зимы, а Канада – $351 млн. В то же время, согласно последним оценкам Нафтогаза, Украине необходимо около $10 млрд на импорт “голубого топлива”.

Олег Попенко напомнил о недавнем разъяснении Департамента коммунальных услуг Минрегиона, что отопительный сезон в Украине начнется, когда температура воздуха упадет ниже 8°С. А в квартирах зимой должно быть не менее 18°С. Эксперт обратил внимание на ключевой нюанс в этом объяснении: зимой в квартирах украинцев будет 18°С “при условии их утепления”.

– Мы должны понимать, что 90% многоквартирных домов в Украине не утеплены. И потери тепла в многоквартирных домах в этом случае составляют до 40-50%. Поэтому в данной ситуации нужно говорить, что в многоквартирных домах будет холодно, и температура будет точно не 18°С, а 13-15°С, возможно, еще холоднее. Поэтому ситуация будет угрожающей, – рассказал Попенко.

Он добавил, что в таком случае жильцы многоквартирных домов будут включать электроприборы для обогрева. При этом электросети в домах обычно не готовы к тому, чтобы все владельцы квартир одновременно включали обогреватели. И такая ситуация может привести к массовым пожарам.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что в Украине есть города, которые однозначно не включат отопление. Есть большие города, где отопление будет включено только в отдельных микрорайонах. К примеру, в Харькове и Николаеве тепловые сети в некоторых районах повреждены российскими обстрелами настолько, что они не поддаются восстановлению.

В связи с этим эксперт не исключает вероятности веерных отключений света зимой. Он напомнил, что под оккупацией РФ по-прежнему находятся Запорожская АЭС и Каховская ГЭС.

– Я уверен, что у нас будут веерные отключения, практически уверен. Не исключен вариант, что будет продолжаться уничтожение (российскими войсками, – Ред.) критической инфраструктуры, магистральных линий электропередачи, – отметил Пендзин.

Эксперт также считает вполне вероятным, что россияне зимой отключат транзит газа через Украину, что приведет к понижению давления в трубах.

– Зима будет очень тяжелой. Даже если у вас физически есть в наличии газ в подземных хранилищах на Западе, чтобы его подать в Харьков или в Полтаву при выключении транзита через Украину, стоимость транспортировки будет значительно выше. Есть очень много вопросов, которые сегодня непонятны. Точно будет достаточно тяжелое течение отопительного сезона, сто процентов, – подытожил Пендзин.

Источник: НКРЭКП, ГазПравда, Minfin.com.ua, Кабинет министров, Денис Шмыгаль