Данилов к Матвиенко: Думайте не о мирных переговорах, а о покаянии и защите в Гааге
Украина не будет проводить мирные переговоры с действующей российской властью, поскольку их руки “по локоть в украинской крови”.
Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
— Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локоть в украинской крови, — написал он.
Данилов посоветовал руководительнице российского Совфеда “не отвлекаться на вещи, которые вас уже не касаются”.
— Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко, — добавил секретарь СНБО.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке восьмого саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.
— Давайте просто сегодня на площадке парламентской “двадцатки” сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности, — заявила она.
Отметим, что Верховная Рада Украины отклонила предложение Матвиенко начать подобного рода переговоры.
Этому предшествовало решение президента Владимира Зеленского, который в ответ на аннексию украинских территорий Кремлем заявил, что мирные переговоры не будут проводиться с действующим президентом Российской Федерации.