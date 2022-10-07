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Факты / Україна

Данилов к Матвиенко: Думайте не о мирных переговорах, а о покаянии и защите в Гааге

Илья Нежигай, редактор ленты
олексій данілов
Фото: УНИАН

Украина не будет проводить мирные переговоры с действующей российской властью, поскольку их руки “по локоть в украинской крови”.

Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локоть в украинской крови, — написал он.

Данилов посоветовал руководительнице российского Совфеда “не отвлекаться на вещи, которые вас уже не касаются”.

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— Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко, — добавил секретарь СНБО.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке восьмого саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.

— Давайте просто сегодня на площадке парламентской “двадцатки” сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности, — заявила она.

Отметим, что Верховная Рада Украины отклонила предложение Матвиенко начать подобного рода переговоры.

Этому предшествовало решение президента Владимира Зеленского, который в ответ на аннексию украинских территорий Кремлем заявил, что мирные переговоры не будут проводиться с действующим президентом Российской Федерации.

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