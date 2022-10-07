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Факти / Україна

Данілов до Матвієнко: Думайте не про мирні перемовини, а про покаяння та захист в Гаазі

Ілля Нежигай, редактор стрічки
олексій данілов
Фото: УНІАН

Україна не буде проводити мирні переговори з чинною російською владою, оскільки їхні руки “по лікоть в українській крові”.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі. Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові, – написав він.

Данілов порадив очільниці російського Радфеду “не відволікатись на речі, які вас вже не стосуються”.

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– Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко, – додав секретар РНБО.

Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику восьмого саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.

– Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської “двадцятки” сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості, – заявила вона.

Зазначимо, що Верховна Рада України відхилила пропозицію Матвієнко почати подібні переговори.

Цьому передувало рішення президента Володимира Зеленського, який у відповідь на анексію українських територій Кремлем заявив, що мирні переговори не будуть проводитись із чинним президентом Російської Федерації.

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