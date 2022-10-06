Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Черниговщине гражданским запретили запускать летательные аппараты

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На Черниговщине гражданским запретили запускать летательные аппараты
Фото: Pexels

В Черниговской области гражданским запретили использовать летательные аппараты в воздушном пространстве региона.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Напомним, в мае этого года соответствующие ограничения также были введены в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Сейчас смотрят

В частности, в пределах 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирщины, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевской области запрещено использовать квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты.

Также гражданам запретили использовать видеорегистраторы, делать фото-, видеосъемку дорог общего значения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка