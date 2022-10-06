На Черниговщине гражданским запретили запускать летательные аппараты

Октябрь, 06 в 11:56

В Черниговской области гражданским запретили использовать летательные аппараты в воздушном пространстве региона.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Напомним, в мае этого года соответствующие ограничения также были введены в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

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В частности, в пределах 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирщины, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевской области запрещено использовать квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты.

Также гражданам запретили использовать видеорегистраторы, делать фото-, видеосъемку дорог общего значения.