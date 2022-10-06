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Факти / Україна

На Чернігівщині цивільним заборонили запускати літальні апарати

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
На Чернігівщині цивільним заборонили запускати літальні апарати
Фото: Pexels

У Чернігівській області цивільним заборонили використовувати літальні апарати у повітряному просторі регіону.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області. Про це повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.

Нагадаємо, у травні цього року відповідні обмеження також було запроваджено у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей.

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Зокрема, у межах до 20 км від державного кордону Коростенського району Житомирщини, Сарненського та Варахського районів Рівненської області та у межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району Київської області заборонено використовувати квадрокоптери та інші безпілотні літальні апарати.

Також громадянам заборонили використовувати відеореєстратори, робити фото-, відеозйомку доріг загального значення.

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