Октябрь, 06 в 14:39

Украина учится эффективно ликвидировать угрозу использования Россией иранских дронов.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Эти дроны (иранские Shahed 136. — Ред.) для России своеобразный глоток свежего воздуха, для нас – дополнительные проблемы. Но это то, что стратегически не отразится на ходе войны. Это не сверхсовременное оружие. Если сравнивать Shahed 136 с имеющимися у нас дронами и беспилотниками, сравнение часто в пользу Украины, — сказал он.

По словам Юсова, по количеству сбитых иранских дронов можно говорить, что у РФ есть определенный запас Shahed 136.

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— Были поставки, известно, когда прибывали самолеты и что было на борту. По количеству сбитых дронов и качеству работы украинских ПВО, в частности, мы видим, что Украина учится эффективно ликвидировать эту угрозу.

Он добавил, что “речь идет о сотнях” иранских дронов на вооружении российской армии.

Ночью шесть из 12 дронов-камикадзе типа Shahed-136, которыми РФ атаковала Белую Церковь с Юга Украины, попали в инфраструктурные объекты, спровоцировав возгорание.

Пожары локализовали в 08:00, а ликвидировали в 09:20. Три здания подверглись разрушениям.