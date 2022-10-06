Стратегічно не вплинуть на хід війни: розвідка про дрони Shahed 136 в армії РФ та їхню кількість

Жовтень, 06 в 14:39

Україна вчиться ефективно ліквідовувати загрозу використання Росією іранських дронів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

— Ці дрони (іранські Shahed 136. – Ред.) для Росії такий собі ковток свіжого повітря, для нас – додаткові проблеми. Але це те, що стратегічно не вплине на хід війни. Це не надсучасна зброя. Якщо порівнювати Shahed 136 з дронами та безпілотниками, які є в нас, то порівняння часто на користь України, – сказав він.

За словами Юсова, за кількістю збитих іранських дронів можна говорити, що в РФ є певний запас Shahed 136.

Зараз дивляться

— Було постачання, відомо, коли прибували літаки, і що було на борту. За кількістю збитих дронів та якістю роботи українських ППО, зокрема, бачимо, що Україна вчиться ефективно ліквідовувати цю загрозу.

Він додав, що “йдеться про сотні” іранських дронів на озброєнні в російської армії.

Вночі шість із 12 дронів-камікадзе типу Shahed-136, якими РФ атакувала Білу Церкву із Півдня України, влучили в інфраструктурні об’єкти, спровокувавши займання.

Пожежі вогнеборці локалізували о 08:00, а ліквідували о 09:20. Три будівлі зазнали руйнувань.