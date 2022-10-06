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Факты / Україна

В Украине в 5 раз увеличили изготовление бронежилетов и шлемов — Резников

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украине в 5 раз увеличили изготовление бронежилетов и шлемов — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине в пять раз увеличили изготовление бронежилетов и шлемов для нужд наших военных.

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни.

Резников напомнил, что Россия планирует мобилизовать в первую волну 300 тыс. личного состава. Первых 150 тыс. отправляют в Украину на пополнение тех подразделений, которые понесли значительные потери. Особой подготовки эти 150 тыс. проходить не будут.

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— Ну, сами понимаете, что их будет ждать в Украине, — заметил министр.

По его словам, следующие 150 тыс. российских солдат все же будут готовить. На это может уйти месяц-два. Потому и Украина, и международные партнеры понимают, что это означает автоматическое повышение наших потребностей в вооружении.

Резников заметил, что были дни активной фазы войны, когда с обеих сторон вылетало по 100 тыс. боеприпасов в день. Потому потребность в оружии будет постоянно.

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Министр обороны заявил, что в Украине кроме Укроборонпрома есть еще частные компании, производящие вооружение, в том числе и артиллерийские системы, снайперское оружие, автоматическое оружие.

По его словам, на февраль 2022 года на складах почти не было бронежилетов и шлемов.

Экипировать наших военных помогали волонтеры, многие получали с гуманитарной помощью.

В настоящее время Украина уже изготовила более 500 тыс. единиц бронежилетов и шлемов.

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