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Факти / Україна

В Україні вп’ятеро збільшили виготовлення бронежилетів і шоломів – Резніков

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні вп’ятеро збільшили виготовлення бронежилетів і шоломів – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні наразі у п’ять разів збільшили виготовлення бронежилетів і шоломів для потреб наших військових.

Про це він сказав під час онлайн-конференції Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни.

Резніков нагадав, що Росія планує мобілізувати під час першої хвилі 300 тис. особового складу. Перших 150 тис. відправляють в Україну на поповнення тих підрозділів, які зазнали значних втрат. Особливої підготовки ці 150 тис. проходити не будуть.

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– Ну самі розумієте, що їх чекатиме в Україні, – зауважив міністр.

За його словами, наступні 150 тис. російських вояків все ж будуть готувати. На це може піти місяць-два. Тому й Україна, і міжнародні партнери розуміють, що це означає автоматичне підвищення наших потреб в озброєнні.

Резніков зауважив, що були дні активної фази війни, коли з обох сторін вилітало по 100 тис. боєприпасів щодня. Тому потреба у зброї буде постійно.

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Міністр оборони заявив, що в Україні крім Укроборонпрому є ще приватні компанії, які виготовляють озброєння, зокрема й артилерійські системи, снайперську зброю, автоматичну зброю.

За його словами, станом на лютий 2022 року на складах майже не було бронежилетів та шоломів.

Екіпірувати наших військових допомагали волонтери, багато отримували із гуманітарною допомогою.

Наразі Україна вже виготовила понад 500 тис. одиниць бронежилетів та шоломів.

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