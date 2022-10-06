Октябрь, 06 в 17:48

Европарламентарии призывают все страны и международные организации безоговорочно осудить фиктивные референдумы в Украине и попытку России захватить украинские территории силой.

За соответствующую резолюцию в Европарламенте проголосовали с результатом 504 голоса “за” при 26 “против” и 36 воздержавшихся.

В резолюции, принятой в четверг, евродепутаты заявляют, что результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулами автоматов с целью аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, “не имеют юридической силы”, и призывают страны-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции.

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Отмечая мужество украинского народа, защищающего свою страну и европейские ценности, евродепутаты призывают страны-члены ЕС и другие страны, поддерживающие Украину, значительно увеличить военную помощь, особенно в тех областях, о которых просит украинское правительство.

При этом “колеблющиеся” страны-члены ЕС должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, что поможет сократить продолжительность войны.

— Недавние угрозы России применить ядерное оружие безответственны и опасны, — предупреждают евродепутаты.

Они призвали государства-члены ЕС и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ, если Россия нанесет ядерный удар по Украине.

— Любые попытки России представить нападения на оккупированные территории как нападение на саму Россию, а значит, как основание для ядерного удара, являются незаконными и необоснованными и не удержат Европейский Союз от дальнейшего содействия самообороне Украины, — говорится в пресс-службе парламента.

Европарламентарии также осудили мобилизацию в России и меры, заставляющие жителей временно оккупированных территорий Украины служить в вооруженных или вспомогательных силах России, что запрещено Четвертой Женевской конвенцией.

Европарламентарии также призвали усилить поддержку стран региона, которые столкнулись с притоком российских граждан, в частности Грузии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Кыргызстана, бегущих от мобилизации.

Что касается взрывов на трубопроводах Северный поток, евродепутаты заявили, что “все больше предположений о том, что это было результатом скоординированных и преднамеренных действий государственного субъекта”.

— Взрывы показывают, насколько опасной была политика усиления зависимости от российского ископаемого топлива и что вооружение энергетики вышло на новый уровень, — говорится в сообщении.

Резолюция призывает государства-члены Евросоюза рассматривать защиту европейской критической инфраструктуры как приоритет, повысить ее устойчивость к внешним атакам, а также продолжать поддерживать устойчивость партнеров из Восточной Европы и Западных Балкан.

Наконец, евродепутаты призывают к созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины, “где Путин и все те российские гражданские и военные чиновники и их доверенные лица, ответственные за организацию, развязывание и ведение войны в Украине, были бы привлечены к ответственности”.