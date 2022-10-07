Ви ще можете врятувати РФ від трагедії! Резніков закликав росіян скласти зброю

Жовтень, 07 в 10:37

Україна гарантує життя та безпеку російським військовослужбовцям, які негайно складуть зброю. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні, адресованому насамперед російським офіцерам та командуванню.

– Я не даватиму вам порад. Просто знайте. Українцям не потрібна російська земля – нам достатньо власної. І ми повернемо її усю. Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми доб’ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження. Але час минає. Не проґавте його, – зазначив він.

В іншому разі, за його словами, тисячі російських солдатів загинуть, ще більше залишаться без рук і ніг, решта до кінця життя носитиме тавро ґвалтівників та вбивць.

– Запитайте себе – ким вас вважають? Ким ви будете після цієї війни для своїх дітей та онуків, коли вони дізнаються правду? Як увійдете в історію? Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви залишитеся в пам’яті як злодії, ґвалтівники та вбивці, – додав Резніков.

Глава Міноборони також зазначив, що ті, хто розпочав цю війну, зроблять винними саме військових і зрадять, як уже зраджували неодноразово.

Зараз дивляться

– Ви платите кров’ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО. Країни НАТО постачають нам зброю. Це правда. Але б’ють вас цією зброєю українські воїни, – зазначив він.

Резніков запевнив, що московські політики, які відправили росіян на війну, зараз перебувають у країнах НАТО, тому що розуміють – потрапили у пастку з війною та намагаються перекласти відповідальність.