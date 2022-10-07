Есть два пути: Галущенко рассказал, как можно разрешить ситуацию на ЗАЭС
Для разрешения ситуации на Запорожской атомной электростанции есть два пути. Такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, первый заключается в том, чтобы двигаться по сценарию МАГАТЭ. То есть рассмотреть демилитаризацию не только станции, но и соответствующей зоны: 10, 20, 30 км вокруг нее.
Такой сценарий предусматривает, что украинский персонал должен работать на ЗАЭС без давления. Но только при условии выхода с ее территории российских военных и представителей Росатома.
Также Герман Галущенко назвал еще один вариант разрешения ситуации. Он предусматривает, что физическую защиту станции может обеспечить, например, ООН или какая-либо другая международная организация.
Это одно из возможных решений. Но ключевой вопрос здесь, насколько россияне готовы будут физически покинуть станцию и как их могут наказать, если они откажутся выполнять условия.
К слову, вечером 6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на оккупированной Запорожской АЭС находится около 500 российских захватчиков. По его словам, это создает 500 рисков для катастрофы.