Есть два пути: Галущенко рассказал, как можно разрешить ситуацию на ЗАЭС

Октябрь, 07 в 14:57

Для разрешения ситуации на Запорожской атомной электростанции есть два пути. Такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, первый заключается в том, чтобы двигаться по сценарию МАГАТЭ. То есть рассмотреть демилитаризацию не только станции, но и соответствующей зоны: 10, 20, 30 км вокруг нее.

Такой сценарий предусматривает, что украинский персонал должен работать на ЗАЭС без давления. Но только при условии выхода с ее территории российских военных и представителей Росатома.

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Также Герман Галущенко назвал еще один вариант разрешения ситуации. Он предусматривает, что физическую защиту станции может обеспечить, например, ООН или какая-либо другая международная организация.

Это одно из возможных решений. Но ключевой вопрос здесь, насколько россияне готовы будут физически покинуть станцию ​​и как их могут наказать, если они откажутся выполнять условия.

К слову, вечером 6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на оккупированной Запорожской АЭС находится около 500 российских захватчиков. По его словам, это создает 500 рисков для катастрофы.