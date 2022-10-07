Октябрь, 06 в 22:53

На оккупированной Запорожской АЭС находится около 500 оккупантов, что создает 500 рисков для катастрофы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения по итогам 6 октября.

Он рассказал, что сегодня был день активной дипломатии, во время которого президент смог проинформировать партнеров Украины об очередных проявлениях российского террора, ракетных ударах РФ по Запорожью и другим городам Украины, а также о применении иранских беспилотников против украинцев и украинской инфраструктуры.

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— Иран почему-то утверждает, что их у нас нет. Люди их видят в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было, — сказал Зеленский, комментируя беспилотники иранского производства.

Президент выделил часть своего обращения, раскрыв детали относительно ситуации на фронте.

— Только за время с 1 октября и только на Херсонщине от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на восточном направлении. Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области — в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что в течение 6 октября разговаривал с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии и напомнил, что эта страна входит в топ-10 стран, которые предоставляют Украине оборонную помощь.

Президент также обратился к ведущим европейским лидерам на саммите Европейского политического сообщества, который состоялся сегодня в Праге.

— Призвал их сделать все для того, чтобы этот наш новый формат сотрудничества в Европе, который объединяет разные государства: от Исландии до Азербайджана, от Испании до Турции, — мог стать не просто объединением политиков, а объединением миротворцев, — сказал он.

Зеленский вспомнил и о ходе введения Европейским Союзом восьмого пакета санкций против России. По его словам, в этом пакете предусмотрено ограничение морской транспортировки российской нефти и создание инструментов для ограничения нефтяных доходов России.

— Это хорошо. Но это только начало. Должны сделать так, чтобы государство-террорист не получало никакой прибыли от продажи нефти и газа. Чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего цивилизованного мира. Уверен, со временем это будет обеспечено, — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех европейцев и весь свободный мир, работающий ради этого результата, и пообещал 7 октября продолжить работу на направлении лишения России любой прибыли с энергоресурсов, когда будет иметь разговор с лидерами государств-членов Евросоюза во время заседания Европейского совета.

Президент напомнил, что встречался с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл в Киев.

— Понятно, что наши переговоры касались прежде всего ситуации на захваченной российскими террористами Запорожской атомной станции. Но на самом деле эта тематика значительно шире. Она касается не только Украины и не только в контексте радиационной безопасности, — пояснил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что любые решения текущего руководителя России по ЗАЭС “являются ничтожными и, откровенно говоря, глупыми”.

— Это же атомная станция. Это же вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству. Только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов, — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас на Запорожской АЭС находится около 500 оккупантов, а это “не что иное, как 500 рисков катастрофы”.

Президент добавил, что другим аспектом темы ЗАЭС является электричество.

— И если Запорожская станция не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электричества, которое мы можем, в частности, экспортировать в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения, — пояснил он.

Он добавил, что это является минусом как для украинцев, так и для европейцев.