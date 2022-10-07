Є два шляхи: Галущенко розповів, як можна вирішити ситуацію на ЗАЕС

Жовтень, 07 в 14:57

Для вирішення ситуації на Запорізькій атомній електростанції є два шляхи. Таку думку вислови міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, перший полягає у тому, щоб рухатися за сценарієм МАГАТЕ. Тобто розглянути демілітаризацію не тільки станції, а й відповідної зони: 10, 20, 30 км навколо неї.

Такий сценарії передбачає, що український персонал повинен працювати на ЗАЕС без тиску. Але тільки за умови виходу з її території російських військових і представників Росатому.

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Також Герман Галущенко назвав ще один варіант вирішення ситуації. Він передбачає, що фізичний захист станції може забезпечити, наприклад, ООН чи якась інша міжнародна організація.

Це одне з можливих рішень. Але ключове питання тут, наскільки росіяни готові будуть фізично залишити станцію і як їх можуть покарати, якщо вони відмовляться виконувати умови.

До слова, ввечері 6 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на окупованій Запорізькій АЕС перебуває близько 500 російських загарбників. За його словами, це створює 500 ризиків для катастрофи.