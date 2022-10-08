На Херсонщине больницы не могут справиться с потоком раненых оккупантов — Генштаб

Октябрь, 08 в 19:11

В Генштабе сообщили, что враг продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых российских военных.

— Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области lj 30 раненых захватчиков. В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал, — говорится в сообщении Генштаба.

Противник пытается удержать временно оккупированные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях. Также враг периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

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на Северском направлении – Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

– Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области; на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двухлетняя;

– Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двухлетняя; на Краматорском направлении – Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

– Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка; на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

– Верхнекаменское, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Из-за вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное и Мирное.

На Южнобужском направлении от обстрелов страдают районы более 40 населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

Сообщается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.