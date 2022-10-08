На Херсонщині лікарні не можуть впоратися із потоком поранених окупантів – Генштаб

Жовтень, 08 в 19:11

У Генштабі повідомили, що ворог продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених російських військових.

– Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Противник намагається утримати тимчасово окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Також ворог періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

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на Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

– Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області; на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;

– Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна; на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

– Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка; на – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Від ворожих обстрілів руйнувань зазнала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них – Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На Південнобузькому напрямку від обстрілів потерпають райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

Повідомляється, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА Орлан.