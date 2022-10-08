Октябрь, 08 в 11:16

Взрыв на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров с территорией РФ, мог стать следствием деятельности украинского подполья.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он напомнил, что недавно секретарь российского Совбеза Николай Патрушев поручил марионеткам Кремля в оккупированном Крыму проводить больше так называемых “антитерористических мероприятий” на полуострове из-за “роста случаев экстремизма”.

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Как отметил Мусиенко, “экстремизмом” оккупанты называют проукраинские настроения, которые все больше просыпаются в Крыму.

– То есть люди, видя успехи украинских сил на юге, ждут продвижения наших войск, что Крым также может быть деоккупирован, – объяснил военный эксперт.

Мусиенко уточнил, что на полуострове было зафиксировано проявление ненасильственного сопротивления, когда жители полуострова поют украинские песни, развешивают ленты, символику и т.д.

Поэтому, по словам эксперта, одной из версий взрыва на Крымском мосту может быть именно деятельность украинского подполья.

– Не исключено, конечно, что в оккупированном Крыму может действовать украинское подполье, в которое входят и местные жители. Украинские граждане, которые таким образом противодействуют оккупантам. Это одна из версий, – подчеркнул Мусиенко.

Еще одной версией, по его мнению, является подрыв и пожар на мосту.

– Вторая из версий – это то, что там могли возникнуть просто подрыв и пожар. Но ведь мы видим, что он был достаточно сильным, чтобы вызвать обрыв как минимум одной из секций. Очевидно, речь идет не просто о каком-то возгорании, – заявил эксперт.

Он также напомнил о статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного и нардепа, генерала Михаила Забродского. В ней был признан тот факт, что именно Вооруженные силы Украины нанесли серию успешных ракетных ударов по авиабазам российской армии в Крыму.

– Думаю, что после того, как украинские военные в статье главнокомандующего ВСУ генерала Залужного и генерала Забродского признали возможность наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму, оккупантам давно следовало бы задуматься и покинуть Крым. Пока еще оставались такие возможности, — рассказал Мусиенко.

В то же время, он отметил, что стоит дождаться официальных комментариев украинской стороны.

По словам Мусиенко, Украина доказывает, что у нее есть план по освобождению своих территорий и срыву обеспечения российских войск.

Фото: Twitter-аккаунт OSINTtechnical