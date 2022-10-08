Жовтень, 08 в 11:16

Вибух на Кримському мосту, який сполучає тимчасово окупований півострів з територією РФ, міг стати наслідком діяльності українського підпілля.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що не так давно секретар російського Радбезу Микола Патрушев доручив маріонеткам Кремля в окупованому Криму проводити більше так званих “антитерористичних заходів” на півострові через “зростання випадків екстремізму”.

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Як зазначив Мусієнко, “екстремізмом” окупанти називають проукраїнські настрої, які все більше прокидаються в Криму.

– Тобто люди, бачачи успіхи українських сил на півдні, чекають просування наших військ, що Крим так само може бути деокупований, – пояснив військовий експерт.

Мусієнко уточнив, що на півострові були зафіксовані прояви ненасильницького спротиву, коли мешканці півострова співають українські пісні, розвішують стрічки, символіку тощо.

Тому, за словами експерта, однією з версій вибуху на Кримському мосту може бути саме діяльність українського підпілля.

– Не виключено, звичайно, що в окупованому Криму може діяти українське підпілля, в яке входять і місцеві жителі. Українські громадяни, які таким чином протидіють окупантам. Це одна із версій, – наголосив Мусієнко.

Ще однією версією, на його думку, є підрив та пожежа на мосту.

– Друга з версій – це те, що там могли виникнути просто підрив та пожежа. Але ж ми бачимо, що вона була достатньо сильною, щоб спричинити обрив як мінімум однієї з секцій. Вочевидь, мова йде не просто про якесь займання, – заявив експерт.

Він також нагадав про статтю головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного та нардепа, генерала Михайла Забродського. У ній був визнаний той факт, що саме Збройні сили України завдали серію успішних ракетних ударів по авіабазах російської армії в Криму.

– Думаю, що після того, як українські військові в статті головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного та генерала Забродського визнали спроможності наносити удари по військових об’єктах в окупованому Криму, окупантам давно варто було б задуматися та залишити Крим. Поки ще залишалися такі спроможності, – розповів Мусієнко.

Водночас він зазначив, що варто дочекатися офіційних коментарів української сторони.

За словами Мусієнка, Україна доводить, що має план зі звільнення своїх територій та зриву забезпечення російських військ.

Як відомо, вибух на Кримському мосту пролунав сьогодні близько 06:00 ранку. На мосту виникла пожежа, впав щонайменше один проліт, залізничний рух зупинено.

Тим часом у соціальних мережах оприлюднили відео моменту масштабного вибуху на Кримському мосту, а також відео його наслідків.

Фото: Twitter-акаунт OSINTtechnical