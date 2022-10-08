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Факты / Світ / Росія

В РФ остановили продажу железнодорожных билетов в Крым: не знают, когда восстановят Крымский мост

Марта Бондаренко, редактор ленты
В РФ остановили продажу железнодорожных билетов в Крым: не знают, когда восстановят Крымский мост

Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов в оккупированный Крым и из него.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Билеты больше не продают в связи со взрывом на Керченском мосту.

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В настоящее время задерживается ряд пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска в Симферополь.

Также ожидается задержка поездов из Симферополя в Пермь и Смоленск.

В РЖД сообщили, что решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров, а на место происшествия направлены восстановительные поезда.

В социальных сетях опубликовали видео последствия мощного взрыва на Крымском мосту. На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет моста — он лежит в воде.

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Фото: скриншот с видео

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