В РФ остановили продажу железнодорожных билетов в Крым: не знают, когда восстановят Крымский мост
Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов в оккупированный Крым и из него.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Билеты больше не продают в связи со взрывом на Керченском мосту.
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В настоящее время задерживается ряд пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска в Симферополь.
Также ожидается задержка поездов из Симферополя в Пермь и Смоленск.
В РЖД сообщили, что решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров, а на место происшествия направлены восстановительные поезда.
В социальных сетях опубликовали видео последствия мощного взрыва на Крымском мосту. На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет моста — он лежит в воде.
Фото: скриншот с видео