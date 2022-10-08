Октябрь, 08 в 9:07

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 17 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Генштабе. В частности, наши военные отбили атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Отрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Кроме того, Вооруженные силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики оккупантов и артерии их поставок. За прошедшие сутки они уничтожили еще одну понтонную переправу россиян.

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Также в Генштабе добавили, что подразделения оккупантов продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской области враг потерял около 85 человек ранеными.

В Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлено около трехсот раненых из числа заключенных, которые согласились воевать на территории Украины.

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Тем временем украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 30 ударов по позициям россиян. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета. Наши ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию ​​и комплекс радиоэлектронной борьбы россиян.