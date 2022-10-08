Жовтень, 08 в 9:07

За минулу добу Збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районах 17 населених пунктів.

Про це повідомили у Генштабі. Зокрема, наші військові відбили атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Крім того, Збройні сили України продовжують тримати під вогневим контролем об’єкти логістики окупантів та артерії їх постачання. За минулу добу вони знищили ще одну понтонну переправу росіян.

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Також у Генштабі додали, що підрозділи окупантів продовжують зазнавати втрат. Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області ворог втратив близько 85 осіб пораненими.

У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні.

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Тим часом українська авіація протягом минулої доби завдала 30 ударів по позиціях росіян. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі гелікоптери. Наші ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби росіян..