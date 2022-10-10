Ракетные удары по Киеву: в метро движение остановлено, станции работают как укрытие
Фото: Факты ICTV
В Киеве из-за ракетных ударов РФ утром 10 октября остановлено движение метрополитена.
Все станции столичной подземки работают как укрытие.
Обещают о возобновлении работы метрополитена сообщить дополнительно.
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В метро сейчас наблюдается скопление пассажиров. Тех, кто не умещается на платформе, попросили зайти в открытые поезда.
Ракетные удары по Киеву: в метро движение остановлено, станции работают как укрытие / 3 фотографии