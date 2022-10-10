Октябрь, 10 в 10:10

В Киеве из-за ракетных ударов РФ утром 10 октября остановлено движение метрополитена.

Все станции столичной подземки работают как укрытие.

Обещают о возобновлении работы метрополитена сообщить дополнительно.

Сейчас смотрят

В метро сейчас наблюдается скопление пассажиров. Тех, кто не умещается на платформе, попросили зайти в открытые поезда.