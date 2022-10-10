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Факты / Україна

Ракетные удары по Киеву: в метро движение остановлено, станции работают как укрытие

Валентина Летяк, редактор ленты
Метро Києва 10 жовтня
Фото: Факты ICTV

В Киеве из-за ракетных ударов РФ утром 10 октября остановлено движение метрополитена.

Все станции столичной подземки работают как укрытие.

Обещают о возобновлении работы метрополитена сообщить дополнительно.

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В метро сейчас наблюдается скопление пассажиров. Тех, кто не умещается на платформе, попросили зайти в открытые поезда.

 

Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Ракетные удары по Киеву: в метро движение остановлено, станции работают как укрытие / 3 фотографии

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