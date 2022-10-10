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Факти / Україна

Ракетні удари по Києву: у метро рух зупинено, станції працюють як укриття

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Метро Києва 10 жовтня
Фото: Факти ICTV

У Києві через ракетні удари РФ вранці 10 жовтня зупинено рух метрополітену.

Наразі усі станції столичної підземки працюють як укриття.

Обіцяють про відновлення роботи метрополітену повідомити додатково.

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У метро зараз спостерігається скупчення пасажирів. Тих, хто не вміщається на платформі, попросили зайти у відкриті потяги.

Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Метро Києва 10 жовтня
Ракетні удари по Києву: у метро рух зупинено, станції працюють як укриття / 3 фотографии

 

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