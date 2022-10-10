Ракетні удари по Києву: у метро рух зупинено, станції працюють як укриття
Фото: Факти ICTV
У Києві через ракетні удари РФ вранці 10 жовтня зупинено рух метрополітену.
Наразі усі станції столичної підземки працюють як укриття.
Обіцяють про відновлення роботи метрополітену повідомити додатково.
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У метро зараз спостерігається скупчення пасажирів. Тих, хто не вміщається на платформі, попросили зайти у відкриті потяги.
Ракетні удари по Києву: у метро рух зупинено, станції працюють як укриття / 3 фотографии