Жовтень, 10 в 10:10

У Києві через ракетні удари РФ вранці 10 жовтня зупинено рух метрополітену.

Наразі усі станції столичної підземки працюють як укриття.

Обіцяють про відновлення роботи метрополітену повідомити додатково.

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У метро зараз спостерігається скупчення пасажирів. Тих, хто не вміщається на платформі, попросили зайти у відкриті потяги.