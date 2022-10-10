РФ запускала ракеты с самолетов, кораблей и Искандеров, а также дроны из территории Беларуси и Крыма

Октябрь, 10 в 14:45

Во время массированного ракетного удара в понедельник, 10 октября, Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

В общей сложности по состоянию на 11:40 враг применил по Украине более 80 ракет, из которых более половины уничтожили наши силы обороны.

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— 10 октября в 6.00 утра взбешенный диктатор дал команду атаковать мирные города Украины по всем направлениям ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и из Каспийского региона, — говорится в сообщении.

Х-101, Х-555 оккупанты запускали из Каспийского региона из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты Калибр – с кораблей в Черном море. ОТРК Искандер наземного базирования – по разным направлениям.

Также враг применяет ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РЗСВ Торнадо-С.

Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены девять из 12 дронов-камикадзе Shahed-136. В Минобороны сообщили, что иранские БПЛА запускали с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Утром 10 октября в Киеве прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Взрывы также звучали во Львове, Днепре, Хмельницком, Житомире.

Источник: СтатКом ВСУ