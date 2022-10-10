РФ запускала ракети з літаків, кораблів та Іскандерів, а також дрони з території Білорусі і Криму

Жовтень, 10 в 14:45

Під час масованого ракетного удару в понеділок, 10 жовтня, Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Загалом станом на 11:40 ворог застосував по Україні понад 80 ракет, з яких більше половини знищили наші сили оборони.

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— 10 жовтня о 6:00 ранку оскаженілий диктатор дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону, – йдеться у повідомленні.

Х-101, Х-555 окупанти запускали з Каспійського регіону з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети Калібр – із кораблів у Чорному морі. ОТРК Іскандер наземного базування – з різних напрямків.

Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РСЗВ Торнадо-С.

Крім того, протиповітряною обороною знищено дев’ять із 12 дронів-камікадзе Shahed-136. У Міноборони повідомили, що іранські БПЛА запускали з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Вранці 10 жовтня у Києві пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Вибухи також лунали у Львові, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі.

Джерело: СтатКом ЗСУ