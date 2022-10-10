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Факты / Україна

У меня трясутся руки: момент ракетного удара по Киеву попал на видео девушки

Валентина Чорна, редактор ленты
У меня трясутся руки: момент ракетного удара по Киеву попал на видео девушки

Ракетный удар по центру Киева попал на видео девушки, которая шла возле Национального университета имени Тараса Шевченко.

В кадре украинка рассказала, что только что над ее головой пролетела российская ракета. Через мгновение слышен повторный гул ракеты и громкий взрыв.

— У меня трясутся руки, потому что я только что увидела, как летит ракета, и я услышала это, — сказала она.

Момент “прилета” частично попал на видео. Девушка начала убегать, поняв, что оказалась практически в эпицентре взрыва.

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Отметим, что утром 10 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины. В результате ракетных ударов по столице погибли по меньшей мере пять человек, 51 получили ранения.

Больше всего ударов враг нанес по правому берегу столицы, в частности по Шевченковскому и Святошинскому районам.

Также от ракетных ударов пострадали Голосеевский и Деснянский районы. На местах продолжают работать экстренные службы.

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