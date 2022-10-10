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Факти / Україна

У мене трясуться руки: момент ракетного удару по Києву потрапив на відео дівчини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У мене трясуться руки: момент ракетного удару по Києву потрапив на відео дівчини

Ракетний удар по центру Києва потрапив на відео дівчини, яка йшла біля Національного університету імені Тараса Шевченка.

У кадрі українка розповіла, що щойно над її головою пролетіла російська ракета. За мить чутно повторний гул ракети та гучний вибух.

– У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета і я почула це, – сказала вона.

Момент “прильоту” частково потрапив на відео. Дівчина почала тікати, зрозумівши, що опинилася практично в епіцентрі вибуху.

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Зазначимо, що вранці 10 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ять людей, 47 отримали поранення.

Найбільше ударів ворог завдав по правому берегу столиці, зокрема по Шевченківському та Святошинському районах.

Також від ракетних ударів постраждали Голосіївський та Деснянський райони міста. На місцях продовжують працювати екстрені служби.

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