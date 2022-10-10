Октябрь, 10 в 20:11

Угроза массированных ракетных ударов РФ по территории Украины остается очень высокой. Только в Черном море агрессор держит 40 крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Угрозы массированных ракетных ударов с моря, воздуха и оккупированной суши остаются чрезвычайно высокими, — отмечается в сводке.

Так, в Черном море Россия держит шесть носителей крылатых ракет, маневрирующих вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма. Среди них четыре надводных и два подводных носителя с суммарным залпом – 40 ракет Калибр.

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– Именно оттуда и было выпущено более 10 высокоточных ракет (во время атак 10 октября, — Ред.). Один вражеский десантный катер на дежурстве имитирует угрозу десантной операции, — подчеркнули в ОК Юг.

Сегодня только во время атак на южные регионы Украины агрессор использовал около двух десятков крылатых ракет Калибр, Х-101, Х-55 (с кораблей и стратегической авиации), а также четыре беспилотника, в том числе и камикадзе.

Силы ПВО уничтожили над Николаевской областью 14 крылатых ракет, а над Одесской – три ракеты и четыре дрона (Shahed-136 и Shahed-129).

Атаки РФ были направлены на объекты социальной и критической инфраструктуры Юга Украины.

В Херсонской области украинская авиация нанесла воздушный удар по пункту развертывания вражеского зенитно-ракетного комплекса ПВО. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение ночи выполнили 178 огневых задач по позициям оккупантов и их технике. Подтверждено, что враг потерял два бронированных автомобиля и пять рашистов, а остальные потери еще устанавливаются.

В Одесской области ситуация напряженная, однако контролируемая: ВСУ выполняют поставленные задачи. Признаков формирования наступательных группировок РФ со стороны непризнанного Приднестровья пока нет.

В целом, рашисты на Юге Украины пытаются удержать занятые позиции и терроризируют мирное население ракетными и артиллерийскими обстрелами.

В частности, в полночь враг атаковал Николаев из зенитных систем С-300. В общей сложности было выпущено 11 ракет по объектам промышленной и социальной инфраструктуры, жилым кварталам. Возник пожар в складских помещениях, повреждены жилые дома, учебные заведения. Жертв, к счастью, нет.

В Никополе в результате обстрелов были повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, больницы и учебные заведения.

Источник: ОК Юг

Фото: Воздушное командование Восток