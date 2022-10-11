Октябрь, 11 в 14:04

Днем 11 октября российские оккупанты нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Атака произошла в тот момент, когда на месте работали спасатели. По предварительной информации, шесть человек пострадали.

В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия.

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— Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет. Когда будет позволять ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению, — сообщили в ДТЭК Ладыжинская ТЭС.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС двумя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате обстрела повреждено энергетическое оборудование станции, обошлось без жертв.

Ладыжинская ТЭС – предприятие электроэнергетической отрасли мощностью 1800 МВт. Расположено на реке Южный Буг. ТЭС работает в комплексе с Ладыжинской ГЭС мощностью 7500 кВт.