Жовтень, 11 в 14:04

Вдень 11 жовтня російські окупанти завдали повторного удару по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Атака відбулась у той момент, коли на місці працювали рятувальники. За попередньою інформацією, шість осіб постраждали.

В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

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– Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає. Коли дозволятиме безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення, – повідомили в ДТЕК Ладижинська ТЕС.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Ладижинську ТЕС двома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергетичне обладнання станції, обійшлося без жертв.

Ладижинська ТЕС – підприємство електроенерге­тичної галузі потужністю 1800 МВт. Розташована на річці Південний Буг. ТЕС працює у комплексі із Ладижинською ГЕС потужністю 7500 кВт.