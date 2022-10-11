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Факти / Україна

Окупанти знову атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині, шість постраждалих

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти знову атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині, шість постраждалих

Вдень 11 жовтня російські окупанти завдали повторного удару по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Атака відбулась у той момент, коли на місці працювали рятувальники. За попередньою інформацією, шість осіб постраждали.

В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

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– Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає. Коли дозволятиме безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення, – повідомили в ДТЕК Ладижинська ТЕС.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Ладижинську ТЕС двома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергетичне обладнання станції, обійшлося без жертв.

Ладижинська ТЕС – підприємство електроенерге­тичної галузі потужністю 1800 МВт. Розташована на річці Південний Буг. ТЕС працює у комплексі із Ладижинською ГЕС потужністю 7500 кВт.

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