Октябрь, 11 в 2:59

Ночью 11 октября в Криворожском районе Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий массированного обстрела армией РФ.

Работы продолжаются на двух трансформаторных подстанциях, которые оккупанты уничтожили двумя ракетами.

Вечером россияне выпустили два дрона-камикадзе типа Shahed-136, чтобы атаковать объекты критической инфраструктуры Кривого Рога.

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Однако силы противовоздушной обороны вражеские беспилотники ликвидировали.

Еще четыре Shahed-136, которыми россияне стремились поразить критическую инфраструктуру Черкасской области, ПВО уничтожило недалеко от Канева.

Четыре дрона-камикадзе и три ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, по Николаевской области – 14 ракет.

Обошлись без потерь удары из Градов и тяжелой артиллерии по Куцурубской общине Николаевской области, которую враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы.

Вблизи Дудчан и Червоного подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотника Орлан-10 и российский штурмовик Су-25.

Согласно подтвержденным данным, 10 октября российские военные на Юге потеряли:

174 военных,

две гаубицы Мста-Б,

12 единиц автомобильной бронетехники,

два танка,

два миномета,

два склада боекомплектов.

Кроме того, повреждены пять единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка Гиацинт-Б.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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