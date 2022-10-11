Российские ракеты уничтожили две трансформаторные подстанции Днепропетровщины
Ночью 11 октября в Криворожском районе Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий массированного обстрела армией РФ.
Работы продолжаются на двух трансформаторных подстанциях, которые оккупанты уничтожили двумя ракетами.
Вечером россияне выпустили два дрона-камикадзе типа Shahed-136, чтобы атаковать объекты критической инфраструктуры Кривого Рога.
Однако силы противовоздушной обороны вражеские беспилотники ликвидировали.
Еще четыре Shahed-136, которыми россияне стремились поразить критическую инфраструктуру Черкасской области, ПВО уничтожило недалеко от Канева.
Четыре дрона-камикадзе и три ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, по Николаевской области – 14 ракет.
Обошлись без потерь удары из Градов и тяжелой артиллерии по Куцурубской общине Николаевской области, которую враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы.
Вблизи Дудчан и Червоного подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотника Орлан-10 и российский штурмовик Су-25.
Согласно подтвержденным данным, 10 октября российские военные на Юге потеряли:
- 174 военных,
- две гаубицы Мста-Б,
- 12 единиц автомобильной бронетехники,
- два танка,
- два миномета,
- два склада боекомплектов.
Кроме того, повреждены пять единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка Гиацинт-Б.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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