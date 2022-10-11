Російські ракети знищили дві трансформаторні підстанції Дніпропетровщини

Жовтень, 11 в 2:59

Уночі 11 жовтня в Криворізькому районі Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків масованого обстрілу армією РФ.

Роботи тривають на двох трансформаторних підстанціях, які окупанти знищили двома ракетами.

Увечері росіяни випустили два дрони-камікадзе типу Shahed-136, щоб атакувати об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу.

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Однак сили протиповітряної оборони ворожі безпілотники ліквідували.

Ще чотири Shahed-136, якими росіяни прагнули уразити критичну інфраструктуру Черкащини, ППО знищила неподалік Канева.

Чотири дрони-камікадзе та три ракети окупанти випустили по Одеській області, по Миколаївській області – 14 ракет.

Минулися без втрат удари із Градів та важкої артилерії по Куцурубській громаді Миколаївської області, яку ворог системно тероризує обстрілами з Кінбурнської коси.

Поблизу Дудчан і Червоного підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотники Орлан-10 та російський штурмовик Су-25.

За підтвердженими даними, 10 жовтня російські військові на Півдні втратили:

174 військових,

дві гаубиці Мста-Б,

12 одиниць автомобільної бронетехніки,

два танки,

два міномети,

два склади боєкомплектів.

Крім того, пошкоджено п’ять одиниць броньованої техніки та крупнокаліберну гармату Гіацинт-Б.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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