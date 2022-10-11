Російські ракети знищили дві трансформаторні підстанції Дніпропетровщини
Уночі 11 жовтня в Криворізькому районі Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків масованого обстрілу армією РФ.
Роботи тривають на двох трансформаторних підстанціях, які окупанти знищили двома ракетами.
Увечері росіяни випустили два дрони-камікадзе типу Shahed-136, щоб атакувати об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу.
Однак сили протиповітряної оборони ворожі безпілотники ліквідували.
Ще чотири Shahed-136, якими росіяни прагнули уразити критичну інфраструктуру Черкащини, ППО знищила неподалік Канева.
Чотири дрони-камікадзе та три ракети окупанти випустили по Одеській області, по Миколаївській області – 14 ракет.
Минулися без втрат удари із Градів та важкої артилерії по Куцурубській громаді Миколаївської області, яку ворог системно тероризує обстрілами з Кінбурнської коси.
Поблизу Дудчан і Червоного підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотники Орлан-10 та російський штурмовик Су-25.
За підтвердженими даними, 10 жовтня російські військові на Півдні втратили:
- 174 військових,
- дві гаубиці Мста-Б,
- 12 одиниць автомобільної бронетехніки,
- два танки,
- два міномети,
- два склади боєкомплектів.
Крім того, пошкоджено п’ять одиниць броньованої техніки та крупнокаліберну гармату Гіацинт-Б.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.
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