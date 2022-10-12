Лукашенко вирішує остаточно продати суверенітет Білорусі своїм патронам із РФ – Україна в ОБСЄ

Жовтень, 12 в 7:17

Режим Лукашенка вирішує остаточно продати РФ суверенітет Білорусі, але ще має час врятувати країну від ганьби повноцінної участі у геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії.

– Водночас, на тлі російських втрат Олександр Лукашенко вирішує остаточно продати суверенітет білорусі своєму російському патрону, – сказав Євгеній Цимбалюк.

Як сказав Цимбалюк, звинувачуючи Україну в нібито плануванні нападу на Білорусь, Лукашенко насправді потребує прикриття для використання Білорусі для запуску російських ракет і безпілотників-камікадзе по Києву.

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– При цьому, буквально вчора він заявив про розгортання в Білорусі спільного угруповання військ, у тому числі шляхом розміщення в країні додаткового російського контингенту. Що ж, Мінську варто задати собі питання, наскільки спроможна та заслуговує довіри росія? Які справжні наміри кремля? Вони дійсно думають про нову атаку з півночі на Україну чи просто хочуть завершити окупацію білорусі, ввівши туди додаткові війська?, – заявив Цимбалюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

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