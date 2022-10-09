ЕС планирует за два года провести учения для тысяч украинских военных – Welt

Октябрь, 09 в 16:33

Страны-члены Евросоюза договорились в ближайшее время начать на своей территории учения военнослужащих ВСУ. На первом этапе речь идет о двухлетнем сроке.

Официально это решение должны утвердить министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге в середине октября, пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, к следующей зиме в учениях примут участие около 15 тыс. украинцев, а затем их количество может значительно увеличиться.

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Вопрос о том, где должны проходить учения, долго оставался открытым. Берлин отклонил предложение Европейской внешней службы (EEAS) о создании одного тренировочного лагеря в Польше из-за близости к Украине. Поэтому еще один будет создан в Германии.

В Польше военных будут обучать защите от кибероружия и оружия массового уничтожения, медицинским навыкам, среди прочего – противовоздушная оборона и применение артиллерии.

В учебном центре в Германии, вероятно, будут созданы специальные учебные подразделения по разминированию или тактической подготовке.

В конце августа во время неформальной встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Праге достигнуто политическое соглашение относительно введения военной тренировочной миссии для Украины.

Источник: Welt