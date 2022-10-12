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Факти / Україна

Посли ЄС погодились створити тренувальну місію для українських військових – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Посли ЄС погодились створити тренувальну місію для українських військових – ЗМІ

Посли країн Європейського Союзу у Брюсселі домовилися про створення військової місії з навчання українських військових.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Посли ЄС сьогодні домовилися про створення військової місії допомоги Україні зі штаб-квартирами в Німеччині та Польщі, – написав він.

За словами Йозвяка, місія має бути схвалена міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 17 жовтня, і почати діяти якнайшвидше.

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Раніше стало відомо, що за два роки ЄС планує провести навчання для тисяч українських військових. 

У Польщі солдатів навчатимуть захисту від кіберзброї та зброї масового знищення, медичним навичкам, серед іншого – протиповітряна оборона та застосування артилерії.

У навчальному центрі у Німеччині, ймовірно, будуть створені спеціальні навчальні підрозділи з розмінування або тактичної підготовки.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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