Жовтень, 12 в 18:41

Посли країн Європейського Союзу у Брюсселі домовилися про створення військової місії з навчання українських військових.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Посли ЄС сьогодні домовилися про створення військової місії допомоги Україні зі штаб-квартирами в Німеччині та Польщі, – написав він.

За словами Йозвяка, місія має бути схвалена міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 17 жовтня, і почати діяти якнайшвидше.

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EU ambassadors today agreed to set up an EU Military

Assistance Mission for #Ukraine with HQs in Germany and Poland. should be greenlighted by EU foreign ministers on Monday and get off the ground as soon as possible. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2022

Раніше стало відомо, що за два роки ЄС планує провести навчання для тисяч українських військових.

У Польщі солдатів навчатимуть захисту від кіберзброї та зброї масового знищення, медичним навичкам, серед іншого – протиповітряна оборона та застосування артилерії.

У навчальному центрі у Німеччині, ймовірно, будуть створені спеціальні навчальні підрозділи з розмінування або тактичної підготовки.