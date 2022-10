Посли країн Європейського Союзу у Брюсселі домовилися про створення військової місії з навчання українських військових.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За словами Йозвяка, місія має бути схвалена міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 17 жовтня, і почати діяти якнайшвидше.

EU ambassadors today agreed to set up an EU Military

Assistance Mission for #Ukraine with HQs in Germany and Poland. should be greenlighted by EU foreign ministers on Monday and get off the ground as soon as possible. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2022