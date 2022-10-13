Наев оценил вероятность повторного наступления на Украину со стороны Беларуси
Повторное наступление на Украину со стороны Беларуси возможно. Но это будет зависеть от условий обстановки, которые будут складываться в будущем.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона. Он объяснил, что уровень военных угроз измеряется соответствующей численностью, составом войск и их боевым потенциалом.
– С накоплением соответствующих сил и средств Вооруженных сил России совместно с Вооруженными силами Беларуси будет создаваться угроза повторного наступления в Северной операционной зоне, в частности для Киева.
Но уровень подобных военных угроз постоянно измеряется разведывательными органами и нашими партнерами. Нам своевременно предоставляют указанную информацию, — рассказал Наев.
Также командующий Объединенными силами ВСУ добавил, что Украина принимает меры, чтобы наши войска были в соответствующей численности, с необходимым вооружением и более высоким боевым потенциалом.
— К наступлению со стороны Республики Беларусь по состоянию на сейчас мы готовы. Нужно понимать, что те войска, которые накапливаются на территории Беларуси, будут повышать их степень готовности и агрессивности по отношению к Украине. Соответственно военное командование также будет наращивать наши силы и средства.
Но на данный момент ситуация полностью под контролем. Соотношение сил и средств по сравнению с теми, которые сейчас находятся в Беларуси ,позволяют мне сказать, что мы полностью готовы, — заверил Сергей Наев.