Жовтень, 13 в 11:39

Повторний наступ на Україну з боку Білорусі можливий. Але це залежатиме від тих умов обстановки, які складатимуться в майбутньому.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону. Він пояснив, що рівень військових загроз вимірюється відповідною чисельністю, складом військ та їхнім бойовим потенціалом.

– Із накопиченням відповідних сил і засобів Збройних сил Росії спільно зі Збройними силами Білорусі буде створюватися загроза повторного наступу у Північній операційній зоні, зокрема для Києва. Але рівень таких військових загроз постійно вимірюється розвідувальними органами і нашими партнерами. Нам своєчасно надають зазначену інформацію. , – розповів Наєв.

Також командувач Об’єднаних сил ЗСУ додав, що Україна вживає заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності, з необхідним озброєнням та більш високим бойовим потенціалом.

Зараз дивляться

– До наступу з боку Республіки Білорусь станом на зараз ми готові. Потрібно розуміти, що ті війська, які накопичуються на території Білорусі, підвищуватимуть їхній ступінь готовності та агресивності щодо України. Відповідно військове командування нарощуватиме також наші сили та засоби. Але станом на зараз ситуація повністю контрольована. Співвідношення сил і засобів порівняно з тими, які зараз перебувають в Білорусі, дозволяють мені сказати, що ми повністю готові, – запевнив Сергій Наєв.