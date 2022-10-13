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Факты / Україна

Военные из Ирана в Крыму и Херсонской области обучают россиян запускать Shahed-136 — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Дрон-камікадзе, випущений по Одесі 25 вересня 2022

Российские военные могли привезти на оккупированные территории Украины иранских военнослужащих, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые обучают россиян использовать ударные дроны Shahed-136.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным украинского Центра национального сопротивления, на который ссылаются эксперты, российские войска привезли иранских инструкторов в оккупированный Крым и Херсонскую область.

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Сколько таких инструкторов прибыло — не известно.

Иранские военные непосредственно контролируют запуск беспилотников по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

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Напомним, что за минувшие сутки зенитчики Воздушных Сил ВСУ и наша истребительная авиация уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52 и 17 дронов-камикадзе Shahed-136.

Источник: ISW

Фото: Сергей Братчук

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