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Факти / Україна

Військові з Ірану в Криму та Херсонській області навчають росіян запускати Shahed-136 – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Дрон-камікадзе, випущений по Одесі 25 вересня 2022

Російські військові могли привезти на окуповані території України іранських військовослужбовців, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), які навчають росіян використовувати ударні дрони Shahed-136.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українського Центру національного спротиву, на який посилаються експерти, російські військові привезли іранських інструкторів до окупованого Криму та Херсонської області.

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Скільки таких інструкторів прибуло – не відомо.

Іранські військові безпосередньо контролюють запуск безпілотників на цивільних об’єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.

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Нагадаємо, що за минулу добу зенітники Повітряних Сил ЗСУ та наша винищувальна авіація знищили п’ять ударних вертольотів Ка-52 та 17 дронів-камікадзе Shahed-136.

Джерело: ISW

Фото: Сергій Братчук

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