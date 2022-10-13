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Факты / Україна

ВСУ за сутки уничтожили 5 вражеских вертолетов и 17 дронов Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 5 вражеских вертолетов и 17 дронов Shahed-136

За минувшие сутки зенитчики Воздушных Сил ВСУ и наша истребительная авиация уничтожили пять ударных вертолетов врага — Ка-52 (Аллигатор).

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, наши защитники неба удачно приземлили 17 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которыми россияне в последние дни массированно атакуют украинские города. Также уничтожили два ударных беспилотника Zala Ланцет.

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— Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на разных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплению военной техники оккупационных войск, — отметили в командовании.

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