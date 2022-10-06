Утечки на Nord Stream: полиция Швеции подтвердила версию со взрывами после расследования

Октябрь, 06 в 19:30

Служба безопасности Швеции завершила осмотр места утечек на газопроводах Nord Stream и подтвердила версию со взрывами.

Расследование места преступления показало, что у газопроводов Nord Stream в шведской экономической зоне произошли взрывы, что привело к значительным повреждениям газопроводов.

Там отметили, что версия с диверсией получает все большее подтверждение.

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На месте происшествия во время проведения следственных действий были собраны вещественные доказательства для дальнейшего расследования.

Дальнейшее расследование покажет, можно ли кого-то подозревать, а затем привлечь к ответственности за это преступление.

Расследование событий Nord Stream проводит Служба безопасности Швеции под руководством прокурора отдела национальной безопасности.

27 сентября появились сообщения о трех точках утечки на газопроводах Nord Stream в Балтийском море.

Европейские лидеры осудили взрывы на газопроводах, а высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что утечка, вероятно, является результатом умышленного действия. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала их диверсией.

Источник: Служба безопасности Швеции