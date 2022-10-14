Россияне пытаются возобновить активное движение через реку Днепр – ОК Юг
В Херсонской области российские оккупанты пытаются возобновить активное движение через реку Днепр.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
– Ситуация на южнобукском направлении остается стабильно напряженной, но контролируемой. Противник продолжает держать оборону и предпринимает попытки огневого поражения позиций подразделений сил обороны с целью сдерживания действий наших подразделений и задачи разрушений гражданской инфраструктуре. Продолжаются попытки возобновить активное движение через реку Днепр, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью украинские защитники поразили наблюдательный пункт врага на юге Николаевского района.
Также в Херсонском районе наши воины “отминусовали” вражеский миномет 120 калибра. Остальные потери врага в живой силе и технике уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 232-е сутки.
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