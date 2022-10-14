Октябрь, 14 в 18:51

В Херсонской области российские оккупанты пытаются возобновить активное движение через реку Днепр.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Ситуация на южнобукском направлении остается стабильно напряженной, но контролируемой. Противник продолжает держать оборону и предпринимает попытки огневого поражения позиций подразделений сил обороны с целью сдерживания действий наших подразделений и задачи разрушений гражданской инфраструктуре. Продолжаются попытки возобновить активное движение через реку Днепр, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ночью украинские защитники поразили наблюдательный пункт врага на юге Николаевского района.

Также в Херсонском районе наши воины “отминусовали” вражеский миномет 120 калибра. Остальные потери врага в живой силе и технике уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 232-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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