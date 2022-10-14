Жовтень, 14 в 18:51

У Херсонській області російські окупанти намагаються відновити активний рух через річку Дніпро.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Ситуація на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник продовжує тримати оборону та здійснює спроби вогневого ураження позицій підрозділів Сил оборони з метою стримання дій наших підрозділів та завдання руйнувань цивільній інфраструктурі. Тривають спроби відновити активний рух через річку Дніпро, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вночі українські захисники вразили спостережний пункт ворога на півдні Миколаївського району.

Також у Херсонському районі наші воїни “відмінусовали” ворожий міномет 120 калібру. Решта втрат ворога в живій силі та техніці дорозвідуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 232-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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