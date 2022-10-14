Октябрь, 14 в 12:26

Во время массированного обстрела Украины 10 и 11 октября военный из зенитно-ракетной бригады имени Пилипа Орлика сбил четыре крылатых ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса Игла.

Об этом сообщает воздушное командование Юг.

Сам зенитчик признался, что во время таких пусков всегда есть волнение, однако главное – результат, “поскольку несбитая крылатая ракета может натворить беды”.

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– Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом, произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал пуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК. Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей “трубе” и продолжаешь работать по целям, – рассказывает Ярослав об отработанном механизме.

Зенитника обещают поощрить за такой профессионализм.

Во время ракетной атаки 10 октября РФ выпустила по Украине 84 ракеты и 24 беспилотника общей стоимостью $400-700 млн.

Фото: Повітряне командування Південь