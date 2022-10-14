Український зенітник з Ігли знищив чотири російські крилаті ракети

Жовтень, 14 в 12:26

Під час масованого обстрілу України 10 та 11 жовтня військовий із зенітно-ракетної бригади імені Пилипа Орлика збив чотирі крилаті ракети із переносного зенітного ракетного комплексу Ігла.

Про це повідомляє повітряне командування Південь.

Сам зенітник зізнався, що під час таких пусків завжди є хвилювання, проте головне – результат, “адже незбита крилата ракета може накоїти біди”.

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– Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом, провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув пуск – ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК. Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної “труби” і продовжуєш працювати по цілях, – розповідає Ярослав про відпрацьований механізм.

Зенітника обіцяють заохотити за такий професіоналізм.

Під час ракетної атаки 10 жовтня РФ випустила по Україні 84 ракети та 24 безпілотники загальною вартістю $400-700 млн.

Фото: Повітряне командування Південь