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Факты / Україна

Зимой войскам РФ будет сложно противостоять наступлению ВСУ – Ходжес

Валентина Летяк, редактор ленты
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

ВСУ продолжат наступление и давить на российские войска, однако зимой эти успехи не будут такими стремительными, хотя для ВС РФ условия будут более сложными, считает экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

– Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые атакуют, – отметил американский генерал.

По его словам, за плечами ВСУ – весь украинский народ, в то время как россияне не имеют опыта, плохо обучены и не обеспечены зимним обмундированием. В таких условиям м будет сложно противостоять атакам украинских войск.

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Источник: Эпрессо
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