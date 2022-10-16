Октябрь, 16 в 9:01

ВСУ продолжат наступление и давить на российские войска, однако зимой эти успехи не будут такими стремительными, хотя для ВС РФ условия будут более сложными, считает экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

– Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые атакуют, – отметил американский генерал.

По его словам, за плечами ВСУ – весь украинский народ, в то время как россияне не имеют опыта, плохо обучены и не обеспечены зимним обмундированием. В таких условиям м будет сложно противостоять атакам украинских войск.

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